انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق مصنع خراطة بقليوب

أمرت جهات التحقيق المختصة في مركز قليوب، بمحافظة القليوبية، مساء اليوم السبت، بندب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لفحص حريق شب في مصنع خراطة بقليوب، حيث جرى إخماد الحريق بواسطة 5 سيارات إطفاء، تم دفعها إلى موقع الحريق، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لفحص أوراق المصنع، وبيان أنه مرخص من عدمه، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية.

تفاصيل حريق مصنع قليوب

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق بمصنع خراطه بمنطقة ميت حلفا، دائرة مركز قليوب، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنيه التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وملابساته، والذي رجح أن يكون ماس كهربائي هو سبب إندلاع النيران.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مدير الحماية المدنية يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق في مصنع بمنطقة ميت حلفا التابعة لمركز قليوب حيث تم الدفع ب5 سيارات إطفاء والتعامل مع الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقى أجزاء المصنع دون خسائر بالأرواح او خسائر بشرية أو إصابات

فحص حريق مصنع قليوب

وقال اللواء محمد سالم، رئيس مدينة قليوب، في تصريحات صحفية إن الحريق شب مساء اليوم في مصنع خراطة على طريق قليوب، وتم الدفع ب5 سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق، مشيراُ انه يجري حالياً تشكيل لجنة من مجلس المدينة لفحص اشتراطات الحماية المدنية بالمصنع، وأوراق وملف المصنع وبيان وجود تراخيص من عدمه.