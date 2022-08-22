هيرسمك بالفحم ويعلمك.. «أحمد» ترك تدريب السباحة وغرق في عشق الفن

بيد يملؤها الإحساس وعشق سكن قلبه، انطلق «أحمد» لممارسة الرسم منذ طفولته، ليدرك أن وقع أسيرا لفن لا يمكن أن يقاومه، أمثاله من الموهوبين المغرمين بخطوطه وألوانه، وبمرور الوقت نجح في تطوير موهبته حتى أتقن العمل، وبدأ في نشر رسوماته عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لتلقى إشادة واسعة، ليخوض غمار عالم الإبداع، تاركا خلفه سنوات الدراسة في كلية التربية الرياضية، والعمل كمدرب سباحة.

بداية أحمد مع الرسم

«بدأت الرسم في الصغر، عندما كانت الجرائد تنشر الكاريكاتير، وكنت أقوم بتقليدها عن طريق قلم الرصاص»، بهذه الكلمات بدأ أحمد سامي، حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أنه انطلق منذ 12 سنة نحو تسويق رسوماته خاصة المرسومة بالرصاص والفحم، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا وترحيبا كبيرا.

لم يقف طموح أحمد، عند هذا الحد، بل قرر المشاركة في عدد من المعارض الدولية للرسم، مثل معرض الإمارات، الذي أقيم في 2017، ونظرا لكفاءته قرر مسؤولي المعرض الاستعانة به لتعليم الرسم في دولة الإمارات، مؤكدا أن رسوماته تعتمد على الدقة في تحديد النسب الصحيحة، ورسم الملامح وتجاعيد الوجه بكل دقه.

افتتاح مركز تعليم الرسم في المنوفية

«قررت فتح مركز تعليم رسم البورتريه في قريتي سبك الضحاك في مركز الباجور»، يقول «أحمد»، قبل أن يوضح أن هناك نوعين من المتعلمين لهذا الفن، الأول يريد تعلمه لأسباب مادية، والآخر يريد تعلمه لنفسه فقط، مؤكدا أنه يكون حريصا على تعليم الشباب والفتيات، دون التقصير معهم في أي معلومة تفيدهم.

خلفية ابن سبك الضحاك، المهنية، لم تكن مرتكزة على الفن أو دراسته، بل تخرج في كلية التربية الرياضية، وأصبح مدربا في السباحة، لكن عشقه للرسم بالفحم والرصاص، وضعه في طريق آخر، ودائما ما يحاول رسم بورتريهات للشخصيات العامة والمميزة، مثل الفنانين ولاعبي كرة القدم، وغيرهم من المشاهير، لكي يعرض أعماله بشكل مستمر، ويخرج الرسومات كما لو كانت طبق الأصل من الحقيقية.