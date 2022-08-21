سامح حسين يحتفل بالليلة رقم 100 من عرض «حلم جميل»

أعلن الفنان سامح حسين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، احتفاله بالليلة رقم 100من العرض المسرحي «حلم جميل».

ونشر سامح حسين بوستر العرض المسرحي وعلق عليه قائلا: «مستنيكم الأحد 8/21 إن شاء الله في مسرح ليسيه الحريه نحتفل سوا بالليلة رقم100 لمسرحية حلم جميل والأخيرة بالإسكندرية».

مسرحية حلم جميل

حققت مسرحية «حلم جميل» نجاحا كبيرا خلال أيام عرضها على مسرح ليسيه الحرية حيث رفعت جميع حفلاتها شعار كامل العدد.

أبطال حلم جميل

العرض المسرحي من بطولة سامح حسين، وسارة درزاوي، وعزت زين، وأحمد عبد الهادي، ورشا فؤاد، وجلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدي، وهي من تأليف طارق رمضان، وديكور حازم شبل، وملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومن إخراج إسلام إمام.