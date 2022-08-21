«مياه الشرقية» تنظم ندوة بالتعاون مع «الوعاظ» للتوعية بإجراءات السلامة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ندوة توعية داخلية للعاملين بفرع منشأة أبوعمر، بالتعاون بين الشركة ومنطقة وعظ الشرقية؛ لتوعية العاملين بإجراءات السلامة والصحة المهنية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

تأهيل العاملين للتعامل مع كافة أنواع المخاطر

وذكرت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، أن الهدف من تنظيم ندوات التوعية العاملين بأهمية إتقان العمل والإخلاص فيه وتطوير الذات وتقبل الآراء والحرص على تصويب الأخطاء، التي هي من أهم أسباب النجاح في العمل، لافتا إلى أنه تم التوعية العاملين بإجراءات السلامة والصحة المهنية؛ بهدف رفع كفاءتهم وتأهليهم للتعامل مع كافة أنواع المخاطر؛ حفاظا على سلامتهم والعمل في بيئة آمنة.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، حرص الشركة على حماية العنصر البشري باعتباره المورد الرئيسي للشركة والحفاظ على العاملين من أي مخاطر تتعلق بطبيعة المهام أو بيئة العمل، إضافة إلى التأكيد على اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.

استخدام طفايات الحريق وكيفية التعامل مع تسريب الكلور

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن التوعية بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية تسعى إلى تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة العاملين، لافتا إلى أن الندوة شملت التدريب على التعامل مع كيفية استخدام طفايات الحريق، وكيفية التعامل مع تسريب الكلور، والإسعافات الأولية في حالة الاختناق والحروق.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالقرى الجاري العمل بها، وتشمل تقديم وتطوير كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.