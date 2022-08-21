قواعد جديدة للهجرة إلى نيوزيلندا تهدف لجذب 12 ألف عامل أجنبي

أعلن مايكل وود وزير الهجرة في نيوزيلندا، اليوم الأحد، أن بلاده ستدخل تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة؛ بهدف جذب عاملين من الخارج خلال العام المقبل؛ لتقليل الأجور ولسد فجوات العمالة، وفقا ما نقلته وكالة «رويترز».

ويعد الصراع على العمال جزء من اتجاه عالمي ساعد على رفع الأجور في ويلينجتون، ليشكل تحديا لمحاربة التضخم من قبل البنك المركزي في نيوزيلندا، الذي رفع الفائدة الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت 50 نقطة أساس، وهذه سابع زيادة على التوالي لكبح التضخم، ووصلت الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.

وزير الهجرة: نهدف إلى جذب 12 ألف عامل خلال العام المقبل

وقال الوزير، إن بلاده تهدف إلى جذب 12 ألف عامل خلال العام المقبل، من خلال خطة عمل مصممة لسد فجوات العمالة في الوقت التي تتسابق في الشركات للعثور على عاملين، وفق وكالة أنباء رويترز.

وذكر «وود»، أن هذه الإجراءات تتعلق بتوفير الإغاثة الفورية لتلك الشركات التي تضررت بشدة من نقص العمالة العالمية، مضيفا أن الخطة تستهدف مضاعفة الدخل الشهري للبلاد.

ولفت إلى أن الخطوات الأخرى تهدف إلى تخفيف أجور المهاجرين في قطاعات مختلفة مثل رعاية المسنين والبناء البنية التحتية وتجهيز اللحوم والمأكولات البحرية، وسياحة المغامرات.

وزير الهجرة يمدد تأشيرات بعض العاملين لمدة 6 أشهر

وأضاف الوزير وود أنه سيتم تمديد تأشيرات بعض العاملين لمدة 6 أشهر للاحتفاظ بالعمال الموجودين الأن في البلاد، مشيرا إلى أنه ليست نيوزيلندا ليست وحدها تعاني من هذه المشكلة.

وفي نفس السياق، تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي بلغ معدل البطالة 3.3% حتى يونيو الماضي، وارتفعت إلى 3.4 بسبب ارتفاع الأجور وشهدت ويلينجتون أسرع ارتفاع لمعدل البطالة منذ 14 عامًا.

وكانت أزمة فيروس كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أجور العمال في العالم.