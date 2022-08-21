السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في العجوزة

نشب حريق محدود داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، وأبلغ الأهالي غرفة عمليات شرطة النجدة، بالحريق وقت حدوثه.

السيطرة على حريق شقة سكنية في العجوزة

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، إذ دفعت بـ3 سيارات إطفاء للعجوزة ومكان الشقة، وتمكنت بعد دقائق من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب، دون وقوع إصابات.

وفرض رجل الشرطة كردونًا أمنيًا لحماية المواطنين من الحريق، والسيطرة على النيران ومحاصرتها وعدم امتدادها للخارج.

نشوب حريق في شقة بسوهاج

وفي سياق آخر، تمكنت وحدة الحماية المدنية بمديرية أمن محافظة سوهاج، بالساعات الأولى من اليوم، من إخماد حريق نشب بالطابق الثاني لأحد المنازل بشارع الشيخ مرزوق التابع لدائرة مركز شرطة جرجا، بمحافظة سوهاج، ودفعت بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق قبل الوصول للمنازل المجاورة.

كان اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن محافظة سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بنشوب حريق في منزل مكون من طابقين بشارع الشيخ مرزوق التابع لدائرة مركز شرطة جرجا، بمحافظة سوهاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة.