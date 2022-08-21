زوج ابنة عبدالله مشرف: نقيب الممثلين ونهال عنبر يتابعان حالته باستمرار

طمأن شريف عبدالقادر، زوج ابنة الفنان عبدالله مشرف، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، ووصفها بأنها مستقرة إلى حد ما، مشيرًا إلى تلقيه اتصالات هاتفية من عدد كبير من قِبل نجوم الفن للاطمئنان على وضعه الصحي، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

يريد الخروج من المستشفى

وقال زوج ابنة الفنان عبدالله مشرف، في تصريحات لـ«الوطن» إن الفنان القدير دائم التحدث معهم من داخل غرفة العناية المركزة، ويردد باستمرار أنه أصبح بخير ويطالب بسرعة مغادرة المستشفى، متابعًا: «يقول دائمًا أنا بقيت كويس، عايز أمشي من هنا».

وأشار إلى أن الفنانة نهال عنبر، مسؤولة الملف الطبي بنقابة الممثلين، قامت بزيارة عبدالله مشرف، للاطمئنان عليه ومتابعة تطورات حالته الصحية، وطلبت منه الصبر وعدم المطالبة بمغادرة المستشفى، وأن عليه الاستماع لرأي الأطباء والانصياع لتعليماتهم.

دعوات محبيه تصل إليه

وعن الحالة الصحية والنفسية للفنان عبدالله مشرف، قال زوج ابنته، إنه سعيد بتواصل زملاءه والسؤال عنه، وردود أفعال جمهوره ومحبيه ودعواتهم التي تصل إليه ويشعر بها في كل لحظة.

وكان عبدالله مشرف، قد تم حجزه بغرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات، بعد تبين إصابته بجلطتين في الذراع الأيسر وانسداد الشرايين، وذلك يوم الأربعاء الماضي، بعد شعوره بإرهاق وتعب شديدين في العمود الفقري والكتف، فضلًا عن تغير لون يديه إلى اللون الأزرق.

وقبل اكتشاف الإصابة بفترة قليلة، كان متواجدًا بمستشف آخر لإجراء بعض الفحوصات والمتابعة الدورية جراء بعض الآلام التي يشعر بها، ولكن بعد مغادرته المستشفى، فاجأته آلام جديدة، الأمر الذي اضطرت معه أسرته لنقله إلى المستشفى، وإجراء أشعات مقطعية وبعض التحاليل، والتي أثبتت إصابته بالجلطة.