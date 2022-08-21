السيطرة على حريق شقة سكنية في المرج

سيطرت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن القاهرة، على حريق شقة سكنية بمنطقة المرج، دون إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

إشارة من الحماية المدنية

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المرج، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، دون وقوع أي إصابات بشرية واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

الدفع بسيارات إطفاء

وعلى الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق.

التحقيق في الواقعة

وتمت عملية التبريد بعد إخماد الحريق لمنع تجدد اشتعاله مرة أخرى، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.