5 حقوق للزوجة عند الخلع.. أبرزهم «الشقة ونفقة الصغار»

أنصف القانون المصري المرأة، وخاصة قانون الخلع، وكفل حقوقها في حالة إقامتها لدعوى خلع ضد زوجها، فعند عدم الاتفاق للصلح بعد لجوئها لمكتب التسوية ومحاولة الخبراء إيجاد حل يرضي الطرفين، تلجأ الزوجة لتحويل الدعوى لقاضي محكمة الأسرة، وخلال هذا التقرير ترصد «الوطن» ما يمكن أن تحصل عليه الزوجة من حقوقها بعد إقامتها لدعوى الخلع بمحكمة الأسرة.

كيفية إقامة دعوى خلع

قال المحامي علي حمودة، المختص في قانون الأحوال الشخصية: «عند رغبة الزوجة في الطلاق عن طريق إقامة دعوى خلع فعليها اتباع بعض الخطوات، وفي البداية تلجأ لمحكمة الأسرة وذلك عن طريق مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وتقوم بفتح ملف للتسوية، وتكون هذه هي الجلسة الأولى لدعواها، على أن تكون الجلسة الثانية بعد أسبوعين من ميعاد الجلسة الأولى».

تتنازل عن نفقة المتعة والعدة ومؤخر الصداق

وأضاف المحامي، أن حينها تحضر الزوجة المدعوة، لتقوم بالتنازل عن مؤخر الصداق ونفقة المتعة وكذلك العدة، أما ثالث جلسة للخلع حينها تكون حضرت الزوجة أمام الخبراء الاجتماعيين والنفسيين لإيجاد الحل، وفي آخر جلسات الدعوى، وبعدها يتم الحكم بالخلع لها، ويكون ذلك بعد عرضها لمقدم صداقها المسمى بوثيقة الزواج، وعادة يكون قدره 10 جنيهات، وتتنازل عن حقوقها، وتتمثل في نفقة المتعة والعدة ومؤخر الصداق، على أن تقر أمام قاضي محكمة الأسرة بأنها لا ترغب في العيش معه، لأسباب ترجع لها، وأنها تفتدي نفسها وفي المقابل لذلك تطلق منه.

5 حقوق للزوجة عند الخلع

كما أشار المحامي إلى أنه في المقابل لخلعها يضمن القانون المصري حقوقًا لها حتى بعد الخلع، وشرعها في قانون الخلع المصري وهي: «النفقة من زوجها السابق لأولادهما، وحقها في الحصول على محتويات الشقة الواردة بقائمة المنقولات الزوجية، وحقها في شقة الزوجية في حال حاضنتها للصغار، وما لا شك فيه حقها في حضانة الصغار، ولا ترد له ذهبها الذي أهداه لها سابقًا».