ضبط 6 منشآت صناعية وغذائية بدون ترخيص في الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وكذلك التأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملة مفاجئة للتفتيش على منشآت صناعية وغذائية

وفي هذا الإطار، شنت إدارة التفتيش البيئي والمخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وبالاشتراك مع إدارة التموين وإدارة الطب البيطرى بمركز بلبيس، حملة مفاجئة للتفتيش على 6 منشآت صناعية وغذائية بمنطقة إنشاص الصناعية في بلبيس، وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات، وعدم الخلط بينها، وعدم وجود انبعاثات ضارة بصحة الإنسان والبيئة المحيطة، وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات لـ6 منشآت، وتحرير 6 جنح لهذه المنشآت.

تفاصيل المخالفات المضبوطة

ومن جانبه، أشار الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود موافقة بيئية). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.