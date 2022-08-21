«التعليم»: رصد 6 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة دور ثان

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 6 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، خلال امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان تسير بشكل منتظم

وذكرت غرفة العمليات، في بيان، اليوم الأحد، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان، تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات، إذ يؤدي ما يقرب من 157 ألف طالب وطالبة الامتحانات في الدور الثاني، في 300 لجنة على مستوى الجمهورية.

إجراءات ضد كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان

وأضافت، أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان معقمة تماما ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مشيرة إلى أن جميع الامتحانات تعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما أن الأسئلة اختيار من متعدد.