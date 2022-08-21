انطلاق بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية

انطلقت بطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، اليوم، والتي يتزامن تنظيمها مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب كلية التربية الرياضية بأبوقير بجامعة الإسكندرية، برعاية كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وبالتنسيق بين جامعة الإسكندرية والاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بمشاركة 16 منتخبا تمثل الجامعات والمعاهد العليا المصرية.

مراسم افتتاح البطولة

وبدأت مراسم افتتاح البطولة بعزف السلام الجمهوري، ثم كلمات الافتتاح للدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بأبي قير جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وقال حسانين إنه لولا الدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة لإقامة مثل هذه البطولات وكل أنشطة ومسابقات الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، لما كُتب لها النجاح والخروج بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن رعاية وزيري الرياضة والتعليم العالي للأنشطة الرياضية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية، ساهمت في حدوث طفرة كبيرة في هذه الأنشطة، التي أثمرت عن اكتشاف الكثير من المواهب، في كل المجالات الرياضية، فضلا عن أن نجاح التعاون والدعم الدائم بين الوزارتين والمتمثلة في الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ووزارة الشباب والرياضة والمتمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وإدارة الاتحادات النوعية، كان له المردود والأثر الأكبر في تنظيم الكثير من الفعاليات الرياضية المثمرة، والبرامج التثقيفية والإبداعية.

ووجَّه حسانين الشكر لكل من الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ومحمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية.

عاشور يوجِّه بأهمية إقامة بطولة كأس الجامعات بشكل دوري سنويا

بينما وجَّه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية إقامة بطولة كأس الجامعات بشكل دوري سنويا، حيث تعتبر تجمعا مثمرا لتلاقي أفكار الشباب من جميع جامعات مصر، مشيدا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لإنجاح الأنشطة الرياضية الطلابية.

يذكر أن حفل الافتتاح شهد بعض فقرات فنية وأغنية خاصة بالبطولة وفقرات فنون شعبية وإقامة مباراة استعراضية بين قدامى اللاعبين وقيادات جامعة الإسكندرية ومشاركة الضيوف والحضور.