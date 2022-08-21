«السياحة» تنظم زيارة تعريفية لمدونين ومؤثرين مصريين إلى الإسماعيلية

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، زيارة تعريفية لعدد من المدونين والمؤثرين المصريين الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة من محافظات الشرقية والجيزة والقاهرة وبورسعيد والسويس لزيارة محافظة الإسماعيلية للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بها، وذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الإسماعيلية للمانجو والذي أُقيم بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة الإسماعيلية.

وتضمنت الجولة زيارة متحف آثار الإسماعيلية، وحديقة الدراويش ومعرض قناة السويس التاريخي، بالإضافة إلى زيارة مبنى هيئة قناة السويس ومركز الإسماعيلية للوثائق.

الترويج للأماكن السياحية بالإسماعيلية

وأوضحت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن هذه الزيارة من شأنها أن تساهم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية بمحافظة الإسماعيلية وتنشيط السياحة الداخلية، ولا سيما سياحة اليوم الواحد، ما يعمل على خلق تجارب سياحية جديدة ومختلفة، والمساهمة في تشجيع السياحة الداخلية وجذب مزيد من الحركة السياحية للمحافظة.

كما أشارت إلى أن مشاركة الوزارة في الترويج لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسماعيلية للمانجو والعمل على نجاحه يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة السياحة والآثار والمحافظات المصرية المختلفة، الذي يعد نموذجا لتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وذلك من خلال إتاحة المواقع الأثرية والمتاحف داخل المحافظات، واستضافة المدونين والمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي والترويجي وتقديم جميع التسهيلات اللازمة.

وأضاف أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية، الوكيل الدائم للوزارة، أنه من المقرر أن يتوالى خلال الفترة المقبلة، تنظيم المهرجانات المحلية والأحداث الفنية والتوعوية في كل محافظات الجمهورية، وذلك بهدف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، وتشجيع السياحة الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية الموارد البشرية وبناء الإنسان عن طريق دمج وإشراك المجتمعات المحلية والأسر المنتجة في عملية التنمية المستدامة والاستثمار في المجتمعات المحلية وبناء قدراتهم الإبداعية والتشاركية.

وضع الإسماعيلية على خريطة السياحة العالمية

كما أعرب عن سعادته لحضور العديد من أهالي محافظة الإسماعيلية المهرجان، موجهاً الشكر للمحافظة والجهات المعنية على ما بذلوه من جهد ملموس لخروج المهرجان بهذا الشكل الرائع الذي يعد فرصة لإلقاء الضوء على محافظة الإسماعيلية وما تمتلكه من مقومات سياحية وتاريخية متنوعة تساهم في وضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية وفي مصاف المدن السياحية.

وأضاف أن الوزارة حاليا بصدد تنفيذ عدد من الخطط والبرامج للفئات المستهدفة كطلبة المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية وذوي الإحتياجات الخاصة في المحافظات المختلفة وتعريفهم بأهمية السياحة والتراث وسلوكيات التعامل مع السائحين، بحيث تشتمل هذه البرامج على ندوات تعريفية ورحلات توعوية وورش عمل وغيرها من أدوات الاتصال والتوعية، وهو ما يأتي في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة 2030 لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الإسماعيلية للمانجو، انطلقت بحضور اللواء فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وأحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول المختلفة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المحافظة والعديد من أبناء المحافظة ومدن القناة من مختلف الفئات العمرية، كما أُقيمت العديد من الفعاليات الفنية والشعبية، بالإضافة إلى وجود عدة معارض متنوعة لعرض وبيع المانجو الإسماعيلاوي بمختلف أماكن في الإسماعيلية.