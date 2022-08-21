تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل «ضحية الشهامة» في الشارع بقويسنا

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، اليوم الأحد، تأجيل جلسة الحكم على المتهمين بقتل الشاب «محمد مهدي»، الذي لقى مصرعه على يد 4 متهمين في أحد الشوارع بمدينة قويسنا، بإطلاق عدد من أعيرة الخرطوش باتجاه المجني عليه، واستكملوا الاعتداء عليه بـ«الشوم»، حتى فارق الحياة، لحين تنفيذ طلبات محامين المتهمين الأربعة في الواقعة.

محامي المجني عليه: «القضية واضحة»

وأكد راضي عبدالوهاب، محامي المجني عليه، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحكمة قررت تأجيل القضية لحين تنفيذ طلبات محامين المتهمين، وأوضح أنه سيتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في ختام جلسات المحاكمة مساء اليوم، معتبراً أن «القضية واضحة ولا لبس فيها»، وأن كاميرات المراقبة التقطت كل تفاصيل الجريمة، على حد قوله.

أسرة المجني عليه تقف أمام المحكمة

وتجمعت أسرة وأقارب الشاب المجني عليه «محمد مهدي»، المعروف إعلامياً باسم «ضحية الشهامة»، أمام محكمة شبين الكوم اليوم الأحد، لمتابعة جلسات محاكمة المتهمين، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، مشيرين إلى أن كاميرات المراقبة وثقت كل تفاصيل الجريمة، بخلاف عشرات الشهود، الذين كانوا موجودين في محيط الواقعة.

من جانبها، أكدت سلوى عبدالقادر، والدة المجني عليه، إنها لم تتمالك نفسها من الحزن بعد فقدانها ولدها في واقعة بشعة، وقالت: «ابني ضاع مني في غمضة عين، مكنش في دماغه خناقة ولا احنا بتوع خناق أساساً، كان خاطب واحدة، وكان الشباب دول بيعاكسوها هي وأمها، فابني راح عشان يعاتبهم، قتلوه من غير ذنب»، وطالبت بإعدام المتهمين، ليكونوا عبرة لغيرهم.