البابا تواضروس يستقبل مجدي يعقوب في زيارته لملتقى الشباب بلوجوس «صور»

زار البروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، والبروفيسور مجدي إسحق جراح العظام العالمي، اليوم الأحد، ملتقى لوجوس للشباب في نسخته الثالثة، الذي افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني فعالياته مساء أمس في مركز لوجوس بوادي النطرون.

ملتقى لوجوس للشباب

وتحدث كلٌ من الطبيبين الكبيرين مع الشباب عن تجربته الحياتية والمهنية، بصفتهما من أكبر جراحي العالم، وخلصا إلى الكيفية التي يضع بها الإنسان رؤية وهدفاً لحياته وطرق السعي لتحقيقها، وعقب الكلمة دار حوار مطول سألهما خلاله الشباب أسئلة عديدة عامة وخاصة.

البابا تواضروس يشكر الدكتور مجدي يعقوب والدكتور مجدي إسحاق

وفي ختام اللقاء شكرهما البابا تواضروس مشيدًا بالقصص الملهمة والخبرات الناجحة التي قدماها للشباب، معربًا عن ثقته في أنها ستفيدهم في مستقبل حياتهم.