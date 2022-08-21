السيطرة على حريق محدود بمحول كهربائي في ملوي دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على حريق محدود نشب بمحول كهربائي داخل قرية «دير أبو حنس»، بشرق النيل، في مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

حريق في محول كهربائي أمام فيلا بـ«دير أبو حنس»

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ يفيد بنشوب حريق محدود في محول كهربائي، في قرية «دير أبو حنس»، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، بدون سقوط أي خسائر بشرية أو إصابات.

عودة الكهرباء بعد انقطاعها عن قرية «دير أبوحنس»

وقال هيلا سلاسي ميخائيل، نائب سابق بمجلس الشوري، ومن أهالي قرية «دير أبو حنس»، إن الأهالي فوجئوا بنشوب حريق محدود بمحول كهربائي، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعلى الفور، حضرت سيارة المطافي ورجال الشرطة، وتم إخماد الحريق، الذي لم يمتد خارج المحول، وتم إصلاح العطل، وعادت الكهرباء إلى القرية بشكل طبيعي.