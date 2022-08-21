طارق الشناوي: زيادة الإقبال على مهرجان القلعة استفتاء على مدى حب المصريين للجمال

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إنه شعر بسعادة عند دخوله مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مشيرا إلى أن المهرجان شهد وجود مختلف الفئات والطبقات المصرية بكل أطيافها: «فيه ديمقراطية في الثقافة والمعرفة متحققة في المهرجان، والتذكرة موحدة للجميع».

وأضاف «الشناوي»، خلال تصوير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن المهرجان به أكثر من شاشة حتى تصل الفقرات الغنائية لكافة الحاضرين، كما أن زيادة أعداد الجماهير تعتبر استفتاء حقيقيا على مدى حب الجمال بالنسبة للمصريين.

الفن أول سلاح ضد التطرف

واستطرد: «بحيي وزارة الثقافة على موقفها من المهرجان وإطلاقه، وبشكر الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة السابقة، والدكتورة نيفين الكيلاني، الوزيرة الجديدة، والحفل العظيم ده منظم جدا، والأسماء اللي بشوفها على المستوى المصري والعربي عظيمة ومتنوعة، والجمهور اللي بيقبل بيجي بكل حب، وأول سلاح ضد التطرف ولرقي المجتمعات هو الفن، ومصر غنية بفنونها وتراثها».

المهرجان متميز وجاذب لمزيد من الجماهير

وأوضح أن حاضري المهرجان جميعهم يستمتعون بالأغاني والموسيقى وإعادة التاريخ المصري العظيم في مجال الموسيقى العربية، مشيرا إلى أن مهرجان القلعة العام الجاري متميز ومتنوع وجاذب لمزيد من الجماهير.

وتابع: «الدورات الغنائية أو الفنية كلما زاد عدد مرات عقدها بيكون لها سحر وجاذبية ونوع من استرجاع الماضي الجميل، وده اللي قائم خلال الدورة الحالية».