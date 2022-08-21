ترددات النايل سات الجديدة 2022 لقنوات المنوعات والأفلام والأطفال

ترددات النايل سات الجديدة 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها معدلات البحث، حيث يفضل الكثيرون متابعة قنوات الأفلام والمسلسلات المجانية لمتابعة أحدث البرامج، أو تشغيل برامج وقنوات الأطفال التي تعرض أفلام الكارتون والإنمي للأطفال.

ترددات النايل سات الجديدة 2022

وفيما يلي تعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أبرز ترددات النايل سات الجديدة 2022، ومنها القنوات التليفزيونية والأطفال والتي جاءت كالآتي:

تردد قنوات الأفلام والمسلسلات

ويمكن متابعة أشهر قنوات المسلسلات والأفلام العربية والأجنبية من خلال ضبط ترددات القنوات الآتية:

تردد قناة DMC دراما الجديد

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أون دراما

يمكن للراغبين ضبط تردد قناة أون دراما على التلفاز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة دراما ألوان 2022

تردد : 10853.

الاستقطاب أفقي «H».

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة سي بي سي 2022

وجاء تردد قناة سي بي سي الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الحياة

التردد 11785

الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب رأسي – V

تردد قناة روتانا سينما

التردد 11296

معدل الترميز 27500

الاستقطاب رأسي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة روتانا دراما

التردد 11296

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ ¾

تردد قنوات الأطفال والكرتون 2022 نايل سات

ويمكن متابعة قناة قنوات الأطفال كالآتي:

تردد قناة كوكيز Cookies

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة كراميش الجديدة

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة توم وجيري

التردد: 11355.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة سبيس تون

التردد: 11785.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة طيور بيبي الجديدة

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة بطوط

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز

التردد: 11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.