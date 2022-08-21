آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية 2022 وتعديل الرغبات

يبحث شريحة كبيرة من طلاب شهادة الثانوية العامة 2022 وأولياء الأمور، عن آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية، حيث يقترب موعد إغلاق وتعديل الرغبات، وذلك بعد أن حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول، وهي 246 درجة للشعب العلمية سواء علوم أو رياضة و238 درجة للشعبة الأدبية، إمكانية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، تنشر بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التعليمية التي تنشر للطلاب وأولياء الأمور على مدار اليوم، آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية 2022، وخطوات التسجيل، وفق البيانات السابقة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي، في السطور التالية:

آخر موعد لتنسيق المرحلة الثانية

وتنتهي الفترة التي أتاحتها وزارة التعليم العالي لتسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2022، لتعديل الرغبات وتسليمها غدا الاثنين الموافق 22 أغسطس الجاري في تمام الساعة 7 مساءً.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحد الأدنى للمجموع، وهو 246 درجة للشعب العلمية سواء علوم أو رياضة و238 درجة للشعبة الأدبية، عبر موقع التنسيق ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـا.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022

ولتسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية 2022 أو تعديلها، فيجب اتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول على موقع التنسيق واختيار «خدمات تنسيق الثانوية العامة» ثم يتم بعدها اختيار «تسجيل الرغبات» ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

يختار الطلاب نوع شهادة الثانوية وفي تلك الحالة «مدارس الثانوية العام».

يتم بعدها إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح، بالإضافة إلى الرقم المتغير للتأكد من أنك لست روبوت، ثم الضغط على الخطوة التالية.

التأكد من البيانات الخاصة بالطلاب، مثل اسم الطالب والمجموع والتخصص، الإدارة التعليمية وغيرها.

سوف يعرض الموقع قائمة الرغبات السابقة، ويسمح للطالب تعديل الرغبات أو إدخال الرغبات الجديدة مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك.

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك والتي يجب أن تكون 75 رغبة حتى يجرى قبول الاستمارة، ويعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها، ويجب عليك حفظ الرغبات وتعديلها حتى الموعد المحدد.