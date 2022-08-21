مصرع عنصرين إجراميين وضبط 6 في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالدقهلية وضبط 6 آخرين، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

جميع المتهمين من العناصر الإجرامية الخطرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن تواجد (8 عناصر إجرامية – بنطاق محافظة الدقهلية) جميعهم من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم في عدة قضايا أبرزها (مخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه – قتل) ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في واقعة قتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين على إثر إطلاق أعيرة نارية تجاههم أثناء استقلالهم إحدى مراكب الصيد بدائرة مركز شرطة دمياط بغرض سرقة المركب بالإكراه.

المتهمون بادروا بإطلاق النار تجاه القوات

وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما دفع القوات للتعامل مع هذا الهجوم، ما أسفر عن مصرع اثنين منهم وضبط 6 آخرين وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – 5 خزائن – كمية من الطلقات لذات العيار – 2 ماتور لانش)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة اللنشات بالإكراه، كما أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.