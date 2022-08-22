669 طالبا بـ«حاسبات القاهرة» يشاركون في المسابقة العربية الأفريقية للبرمجة

يشارك 669 من طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، في المسابقة البرمجية الجامعية العربية «Africa and Arab Collegiate Programming Championship»، في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في منطقة أبو قير بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رضا عبد الوهاب عميد الكلية، في إطار حرص الجامعة على المشاركة في جميع المسابقات المحلية والعالمية في مختلف المجالات وتحقيق مراكز متقدمة فيها.

رفع كفاءة الطلاب في البرمجة

وتستهدف المسابقة رفع كفاءة الطلاب في البرمجة وحل المسائل المعقدة، ودعم قدراتهم البرمجية والتقنية على مواكبة التطور في مجال التكنولوجيا التي تعتبر لغة العصر الحديث، وجذب شركات قطاع المعلومات والاتصالات مما يسمح لهم بالتواصل مع سوق العمل ومعرفة متطلباته واحتياجاته، حيث أن المسابقة تتم على مستوى الوطن العربي والأفريقي وتؤهل للمسابقة الدولية البرمجية للطلاب الجامعيين ICPC.

المسابقة يشارك فيها 669 طالبا وطالبة

وتحرص جامعة القاهرة على تقديم كافة صور الدعم لطلابها المتميزين، وتنمية التفكير المرن لديهم وقدرتهم على التحليل المنطقي، وإتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بما يساهم في تنمية مهاراتهم وتشجيعهم على المزيد من المشاركات البناءة المشرفة على جميع المستويات المحلية والعالمية، والمبشرة بمستقبل أفضل.

وأوضح الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن المسابقة يشارك فيها 669 طالبا وطالبة من الكلية يشكلون 220 فريقًا، وتتم على مستويين الأول على مستوى فرق كل جامعة والثاني على مستوى الفرق التي اجتازت المستوى الأول، وتعتمد فكرتها على طرح مجموعة من المشكلات الصناعية وقياس قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجي والخوارزميات البرمجية لحل هذه المشكلات، وذلك من خلال كتابة برنامج لحلها بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلى، موضحًا أن التقييم يتم على أساس دقة الحل وسرعة التنفيذ، تمهيدًا للتصفيات الإقليمية المُقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر المُقبل.