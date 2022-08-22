ضباب دخاني يغطي سماء موسكو.. ودرجات حرارة قياسية بسبب الحرائق (فيديو)
كتب:
سارة ثروت
10:29 ص | الإثنين 22 أغسطس 2022
ضباب في سماء موسكو
أعلنت موسكو، صباح اليوم، عودة انتشار الضباب الدخاني في سماء العاصمة بسبب استمرار حرائق الغابات في مقاطعة «ريازان» المجاورة، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.
• Meanwhile, Moscow was once again engulfed in smog from forest fires— Slava Ukraini (@Heroiam_Slava) August 22, 2022
• "I like how it smokes, how people bustle"
• Мені нравиця як воно димить, як люди суєтяться pic.twitter.com/IQ1mIcLvli
ضباب من الدخان يغطي سماء موسكو
توقع مركز الأرصاد الجوية الروسي «فوبوس»، وصول درجات الحرارة في العاصمة الروسية موسكو والمناطق المجاورة لها خلال الأسبوع الجاري إلى 35 درجة مئوية مع استمرار اندلاع الحرائق مما قد يؤدي إلى انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية بسبب الضباب الذي قد يغطى سماء موسكو.
Moscow EMERCOM involved in extinguishing forest fires in Ryazan region pic.twitter.com/wqLzNeLPwA— RT (@RT_com) August 21, 2022
وأضاف مركز الأرصاد الجوية الروسي، أنَّ البلاد تسجل درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع لم تبلغها منذ أكثر من 125 عامًا.
Forest in the Ryazan region, Ruzzia the evacuation of the settlement was announced— LX #NAFO (@LXSummer1) August 21, 2022
due to .
In Moscow, the burning in the air is felt because of these fires. pic.twitter.com/OxgdeOOYCS
اندلاع الحرائق في موسكو
وكانت وزارة الطوارئ الروسية، قد أعلنت، فى وقت سابق، أنَّ استمرار اندلاع حرائق الغابات على أراضي منطقة ريازان لا يزال غير مستقر، ويمكن أن يكون معقدا في أي وقت بسبب التغيرات في الأحوال الجوية.