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ضباب دخاني يغطي سماء موسكو.. ودرجات حرارة قياسية بسبب الحرائق (فيديو)

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سارة ثروت
10:29 ص | الإثنين 22 أغسطس 2022
ضباب في سماء موسكو

ضباب في سماء موسكو

أعلنت موسكو، صباح اليوم، عودة انتشار الضباب الدخاني في سماء العاصمة بسبب استمرار حرائق الغابات في مقاطعة «ريازان» المجاورة، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

ضباب من الدخان يغطي سماء موسكو

توقع مركز الأرصاد الجوية الروسي «فوبوس»، وصول درجات الحرارة في العاصمة الروسية موسكو والمناطق المجاورة لها خلال الأسبوع الجاري إلى 35 درجة مئوية مع استمرار اندلاع الحرائق مما قد يؤدي إلى انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية بسبب الضباب الذي قد يغطى سماء موسكو.

وأضاف مركز الأرصاد الجوية الروسي، أنَّ البلاد تسجل درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع لم تبلغها منذ أكثر من 125 عامًا.

اندلاع الحرائق في موسكو 

وكانت وزارة الطوارئ الروسية، قد أعلنت، فى وقت سابق، أنَّ استمرار اندلاع حرائق الغابات على أراضي منطقة ريازان لا يزال غير مستقر، ويمكن أن يكون معقدا في أي وقت بسبب التغيرات في الأحوال الجوية.

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بقلم سارة ثروت