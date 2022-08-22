ضباب دخاني يغطي سماء موسكو.. ودرجات حرارة قياسية بسبب الحرائق (فيديو)

أعلنت موسكو، صباح اليوم، عودة انتشار الضباب الدخاني في سماء العاصمة بسبب استمرار حرائق الغابات في مقاطعة «ريازان» المجاورة، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

• Meanwhile, Moscow was once again engulfed in smog from forest fires

• "I like how it smokes, how people bustle"

• Мені нравиця як воно димить, як люди суєтяться pic.twitter.com/IQ1mIcLvli — Slava Ukraini (@Heroiam_Slava) August 22, 2022

ضباب من الدخان يغطي سماء موسكو

توقع مركز الأرصاد الجوية الروسي «فوبوس»، وصول درجات الحرارة في العاصمة الروسية موسكو والمناطق المجاورة لها خلال الأسبوع الجاري إلى 35 درجة مئوية مع استمرار اندلاع الحرائق مما قد يؤدي إلى انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية بسبب الضباب الذي قد يغطى سماء موسكو.

Moscow EMERCOM involved in extinguishing forest fires in Ryazan region pic.twitter.com/wqLzNeLPwA — RT (@RT_com) August 21, 2022

وأضاف مركز الأرصاد الجوية الروسي، أنَّ البلاد تسجل درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع لم تبلغها منذ أكثر من 125 عامًا.

Forest in the Ryazan region, Ruzzia the evacuation of the settlement was announced

due to .

In Moscow, the burning in the air is felt because of these fires. pic.twitter.com/OxgdeOOYCS — LX #NAFO (@LXSummer1) August 21, 2022

اندلاع الحرائق في موسكو

وكانت وزارة الطوارئ الروسية، قد أعلنت، فى وقت سابق، أنَّ استمرار اندلاع حرائق الغابات على أراضي منطقة ريازان لا يزال غير مستقر، ويمكن أن يكون معقدا في أي وقت بسبب التغيرات في الأحوال الجوية.