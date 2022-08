ضباب دخاني يغطي سماء موسكو.. ودرجات حرارة قياسية بسبب الحرائق (فيديو)

أعلنت موسكو، صباح اليوم، عودة انتشار الضباب الدخاني في سماء العاصمة بسبب استمرار حرائق الغابات في مقاطعة «ريازان» المجاورة، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

• Meanwhile, Moscow was once again engulfed in smog from forest fires • "I like how it smokes, how people bustle" • Мені нравиця як воно димить, як люди суєтяться pic.twitter.com/IQ1mIcLvli

توقع مركز الأرصاد الجوية الروسي «فوبوس»، وصول درجات الحرارة في العاصمة الروسية موسكو والمناطق المجاورة لها خلال الأسبوع الجاري إلى 35 درجة مئوية مع استمرار اندلاع الحرائق مما قد يؤدي إلى انعدام الرؤية على الطرق الرئيسية بسبب الضباب الذي قد يغطى سماء موسكو.

وأضاف مركز الأرصاد الجوية الروسي، أنَّ البلاد تسجل درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع لم تبلغها منذ أكثر من 125 عامًا.

Forest in the Ryazan region, Ruzzia the evacuation of the settlement was announced

due to .

In Moscow, the burning in the air is felt because of these fires. pic.twitter.com/OxgdeOOYCS