الأوراق المطلوبة لإنهاء ملف الالتحاق في الجامعات.. منها بطاقة الترشح

تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، استقبال الطلاب المرشحين من تنسيق المرحلة الأولى 2022 لتقديم أوراقهم لمختلف الكليات، وذلك في إطار الجدول الزمني المحدد من قبل مجالس الجامعات، إذ بدأت الجامعات منذ أمس الأحد استقبال الطلاب الجدد وسط عدد من الإجراءات المتبعة أبرزها مجابهة تفشي فيروس كورونا.

الأوراق المطلوبة للطلاب الجدد 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الأوراق والإجراءات المطلوبة من الطلاب المستجدين لتقديمها لإدارة شؤون الطلاب لإنهاء ملفات الالتحاق:

- بطاقة الترشح.

- إحضار مظروف التقديم من مطبعة الكلية مع كتابة كل البيانات بخط واضح على المظروف وكذلك كتابة البيانات على كارت البيانات بالمظروف.

- أصل شهادة الثانوية العامة المعتمدة ولا يقبل أي مستندات أخرى.

- 5 صور من شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد + 5 صور منها.

تنسيق الجامعات 2022

* 8 صور شخصية «4 في 6» وكتابة الاسم على كل صورة.

- صورتان لبطاقة الرقم القومي.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مديرية الأمن.

- ضرورة متابعة الطالب للموقع الإلكتروني للكلية التابع لها أو مستشفى الطلبة لمعرفة موعد الكشف الطبي.

- ضرورة تسديد الرسوم الدراسية.