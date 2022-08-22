تحديث بيانات العاملين بالأزهر الشريف.. تعرف على الخطوات

يبحث الكثير من العاملين بالأزهر عن آلية تحديث بيانات العاملين بالمؤسسة، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تحديث بيانات العاملين بالأزهر الشريف 2022 بهدف تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمعلمين في المعاهد الأزهرية العامة والنموذجية، للتعرف على أعداد المعلمين في المواد الدراسية المختلفة وإعادة توزيعهم على المعاهد التي تعاني من العجز.

وحددت بوابة الأزهر الشريف، طرق وخطوات تحديث بيانات العاملين بالأزهر الشريف، حيث طالب قطاع المعاهد الأزهرية جميع المعلمين بالأزهر الشريف 2022 بضرورة زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بتحديث البيانات هنا لتغير البيانات الخاصة بهم سواء من ناحية المؤهلات العلمية، والدرجة المالية وغيرها.

خطوات تحديث بيانات العاملين بالأزهر الشريف

وحول طريقة تحديث بيانات العاملين بالأزهر خاصة في قطاع المعاهد الأزهرية جاءت الخطوات كالتالي:

- زيارة رابط خدمات الأزهر التابع لبوابة الأزهر الإلكترونية، ثم كتابة رقم السجل والرقم القومي الخاص بالمعلم في الخانة المحددة، ثم اضغط على أيقونة تسجيل دخول.

- يقوم العاملون بالأزهر بملء البيانات المطلوبة منهم، وهي المنطقة الأزهرية التابع لها المعلم، ونوع الإدارة التعليمية، وتحديد المعهد الأزهري، وبيانات محافظة الإقامة ورقم الهاتف المحمول ثم الضغط على أيقونة حفظ آخر البيانات، وخلال ثواني ستظهر عبارة تم الحفظ بنجاح.

تحديث بيانات العاملين بالأزهر الشريف

وطالب قطاع المعاهد الأزهرية بضرورة طباعة استمارة بيان معلم ضمن المستندات المطلوبة لترقيات المعلمين بعد تحديث بيانات العاملين بالأزهر الشريف 2022، ويستطيع أي معلم أو معلمة في المعاهد الأزهرية طباعة استمارة بيان معلم من خلال هذه الخطوات البسيطة عبر زيارة رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ثم اختيار أيقونة معلم أزهر، وادخال البيانات المطلوبة عبارة عن اسم المستخدم والرقم المسلسل وكلمة السر والضغط على أيقونة تسجيل الدخول، واختيار أيقونة بيان حالة معلم بعد التأكد من صحة البيانات الواردة في صحيفة الأحوال والضغط على أيقونة طباعة صحيفة الحالة.