ضبط مسجل جنائي استولى على أموال المواطنين بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مواطني محافظة الإسكندرية، بشأن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين من بينهم المبلغين بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية على خلاف الحقيقة، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدي جابر وبمواجهته أقر بـ ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.