ضبط تاجر لاتهامه بالنصب على المواطنين في 3 ملايين جنيه بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.

3 ملايين جنيه حصيلة عمليات النصب

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (مالك محل لبيع الدراجات النارية - مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الدراجات النارية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 3,000,000 جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، والتى وعد بتوزيعها.

جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.