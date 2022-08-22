زراعة 9000 شجرة مثمرة بالشرقية.. موالح ومانجو وجوافة وزيتون

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والجاري تنفيذها بقري مراكز ومدن المحافظة تسير على قدم وساق، وذلك لزيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن، والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

تعاون المجتمع المدني لتنفيذ حملة التشجير

وطالب محافظ الشرقية المجتمع المدني بمشاركة الجهاز التنفيذي بتنفيذ حملة التشجير الموسعة الجارية بقرى مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأشجار، خاصة المثمر منها، على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفائتها وتطويرها خلال الفترة الماضية، وكذلك مداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وكذلك لتحسين نوعية الهواء.

زراعة 9005 شتلة أشجار مثمرة

ومن جانبه، أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمجتمع المدني، وتم الانتهاء من زراعة 9005 شتلة أشجار مثمرة تنوعت ما بين (الموالح - الزيتون - المانجو - الجوافة)، وذلك منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة لزيادة الرقعه الخضراء وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

تشكيل منصة المناخ في الشرقية

يشار إلى أن أحمد عبدالمجيد، رئيس جمعية شباب الشرقية للتنمية، ومنسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة الشرقية، أكد الانتهاء من تشكيل منصة المناخ في محافظة الشرقية، مضيفا أنه تم إعداد خطة عمل تستهدف رفع وعي المجتمع حول استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية، من خلال عقد 5 حلقات نقاشية و12 ندوة ومؤتمر افتتاحي ومؤتمر ختامي، ثم برنامج تدريبي للجمعيات الأهلية، على كيفية تحديد المشكلات البيئية في المجتمع ومعالجتها.