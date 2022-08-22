رئيس «الغردقة»: 150 صندوق مخلفات جديدا للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة

استقبلت أجهزة مجلس مدينة الغردقة، برئاسة اللواء أشرف البيه، رئيس المدينة، عددا من صناديق القمامة الجديدة لزيادة عدد الصناديق واستبدال التالف منها في عدة مناطق بمدينة الغردقة، للحفاظ على بيئة نظيفة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تزامنا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.

زيادة عدد صناديق القمامة بالغردقة

وأفاد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، عن استقبال الغردقة لعدد 50 صندوق مخلفات حاويات كبيرة، إضافة إلى 100 سلة قمامة، ضمن خطة زيادة صناديق القمامة بعدد من المناطق السكنية ذات الكثافة العالية واستبدال التالف منها بالتنسيق مع جمعية هيبكا المنفذة لأعمال النظافة العامة بالمدينة، بناء على توجيهات محافظ البحر الأحمر.

وشدد «البيه» على جمعية هيبكا، بضرورة تكثيف حملات النظافة والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة اليومية، لافتا للمتابعة اليومية لأعمال النظافة في حي شمال وحي جنوب بمدينة الغردقة، في ضوء تحسين البيئة ورفع مستوى المظهر الجمالي في المدينة السياحية.

أعمال تطوير مدينة الغردقة

ومن جانبه، أشار بركات القاضي، مساعد رئيس مدينة الغردقة، إلى استمرار أجهزة مدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه، في أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع وأعمال الأسفلت وتركيب «برادورة» و«إنترلوك» وأعمدة إنارة، تنفيذا لأعمال الخطة الاستثمارية التي وضعتها المدينة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.