حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 23-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«سحر وجاذبية مع الشريك فاستغل الفرصة، أما في العمل فطاقتك إيجابية للغاية لكن احرص على الانتباه لحقوقك المادية»، هكذا كشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد توقعات وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمولود برج السرطان الذي يملك شخصية غامضة بعض الشيء، يصعب على الأشخاص المحيطين به فهمه أو معرفة ما يفكر به.

ورغم المميزات الكثيرة في مولود برج السرطان إلا أن هذا المولود صاحب شخصية غيورة على المحيطين به والمقربين منه بشكل كبير، ولا يسمح لأي شخص بالتقرب والتودد إليه على الإطلاق.

والإيجابي في هذا المولود أنه بفضل كتمانه يجهل المحيطين به، إذ يشعرون أنه مغرور ولا يحب الحديث مع الآخرين، ولكن حقيقة الأمر، فهو لا يستطيع إخبار أحد عن أسراره، وخصوصا نقاط ضعفه، ويجد صعوبة كبيرة في ذلك، ولا يستطيع إتاحة الفرصة لأحد بالتقرب والتودد منه.

واليوم الثلاثاء 23 أغسطس الجاري، تقدم «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

يمنحك الوضع الفلكي القدرة على إسعاد من حولك بطاقتك الإيجابية وتمدهم بالقوة والحماس، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل السحر والجاذبية والتألق.