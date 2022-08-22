«مهندسو مصر المستدامة»: الدولة وفرت «مليون ونصف» فرصة عمل للشباب

قال المهندس محمد كامل مؤسس «المبادرة الشبابية مهندسون من أجل مصر المستدامة»، إنّ القيادة السياسية تُولي دور الشباب في الجمهورية الجديدة أهمية كبيرة، وهو ما ظهر جليًا من خلال المبادرات المتتالية من مؤسسات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، مثل مبادرات البنك المركزي ومبادرة وزارة التنمية المحلية.

قروض 4 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار «كامل»، في حوار مع الإعلامية ماجدة القاضي على شاشة «النيل للأخبار»، إلى برنامج «المشروع القومي للتنمية المجتمعية»، المعني بتقديم قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بميزانية تصل إلى 4 مليارات جنيه، حيث تم إقامة 195 ألف مشروع، كما وفر فرص عمل لنحو مليون ونصف مليون شاب على مستوى الجمهورية.

قاعدة غنية من الكفاءات الشبابية للمشاركة في الحياة السياسية

وأوضح مؤسس المبادرة الشبابية أن الهدف من إطلاق الرئاسة للبرنامج الرئاسي لتأهيل لشباب للقيادة، هو تكوين قاعدة غنية من الكفاءات الشبابية للمشاركة في الحياة السياسية، وهو ما حدث بالفعل وأصبح الشباب في مناصب قيادية عديدة كنواب محافظين ونواب وزراء وأعضاء بمجلس النواب ومجلس الشيوخ.

برامج متعددة لتأهيل الشباب

وكشف أن تأهيل الشباب للقيادة تم من خلال عدة برامج، بينها «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة»، و«برنامج تأهيل التنفيذين للقيادة»، إضافة إلى البرنامج الذي تم طرحه 2020 «كن سفيرًا للتنمية المستدامة».