«إبراهيم» يحلم بإنهاء «معاناة 17 عاما».. مرهونة بجراحة قلب خارج مصر

17 عاما كاملة، عانى فيها «إبراهيم أحمد المتولي» من عيب خلقي ولد به، أجبره على نظام حياة شاق، والحيّد عنه ثمنه حياته، عاش وهو يشاهد غيره من الأطفال يلهون ويمرحون، بينما هو مُجبر على البقاء ساكنا كي لا يرهق قلبه الذي أنهكه المرض.

بريق الأمل

سنوات كثيرة قضاها «إبراهيم» في الألم، لكنه رغم كل ما عانى ما زال يتمسك بالأمل، ويحلم بيوم تنتهي فيه آلامه، حيث ولد بعيب خلقي في القلب، يتمثل في وجود البطين الأيمن مكان الأيسر، ما تسبب في ارتجاع شديد في الصمام ثلاثي الشرفات واعتلال عضلة القلب، ويحتاج إلى جراحة قلب مفتوح لتركيب منظم لضربات القلب وتغيير الصمام ثلاثي الشرفات.

تفاصيل ولادة إبراهيم بعيب خلقي

«أحمد المتولي»، والد «إبراهيم»، كشف تفاصيل أزمة نجله التي تتمثل في مرض خطير في القلب، أنّه علم تفاصيل الحالة «صدفة»، أثناء مرور مجموعة من الأطباء للكشف على المنازل، فأخبره الطبيب بأن يتجه إلى أخصائي قلب، حيث أوضح الكشف المبدائي وجود أمر خاطئ، فاتجه به منذ الصغر إلى طبيب بـ مركز منية النصر، لكنه استمر فترة كبيرة على العلاج.

أزمة بعد دور برد

أكد الأطباء آنذاك أنّ «إبراهيم» ما زال صغيرا على الدخول إلى غرفة العمليات، لكن حالته تأزمت بعد امتحانات الصف الثاني الثانوي، حين تعرض لدور برد شديد تسبب بمشاكل صحية، فاضطروا للذهاب للطبيب المتابع، الذي وجّه بإدخاله غرفة العمليات على الفور.

ما زال «إبراهيم» ابن ميت حديد يقاوم الآن على الأجهزة، ويحتاج إلى السفر لإجراء جراحة بالقلب في أسرع وقت، إذ رفضت الكثير من مستشفيات مصر الحالة لخطورتها على مدار السنوات الماضية، وبعد عرض حالته على خبير ألماني، أكد أنّه يحتاج إلى عملية سريعا والسفر خارج مصر، والعملية تحتاج إلى إمكانيات وأجهزة متطورة موجودة بالخارج.