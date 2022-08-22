وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول للمتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية

تفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية والكليات العسكرية بالكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول.

واستعرض مدير الكلية الحربية، الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية، لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة.

وتفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان القومسيون الطبي، وما تضمّه من عيادات طبية حديثة ومتطورة من خلال منظومة عمل بواسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناءاً على المعايير القياسية المقررة للالتحاق.

وناقش الفريق أول محمد زكي، عدد من الطلبة المتقدمين في أسلوب الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، وأثنى على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج في ضوء المنافسة النزيهة لنيل شرف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، مشيرا إلى أنّ كل شخص سيتم قبوله في الأكاديمية والكليات العسكرية سيكون بناء على إمكانياته وقدراته، وأنّه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شريان جديد ينبض داخل القوات المسلحة.

وفي ختام الجولة التفقدية، قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من أماكن التدريب داخل الكلية الحربية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، كما ناقش عدد من الطلبة في عدد من الموضوعات، مشيدا بحالة الوعي والمستوى الثقافي العالي للطلبة، وموجّها الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لجميع الطلبة.

حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة.