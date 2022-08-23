المشهد الأخير في حياة «على».. 5 أشخاص يقتحمون منزله

في ساعات الليل الأخيرة، وبينما كان السكون يعم أرجاء المكان، كان منزل الشاب «علي» بمحافظة قنا، حلبة مصارعه بينه وبين 5 أشخاص من أبناء قريته، رغبة منهم في الانتقام منه، لم يستطع الشاب مجابهة قوة الضرب، لذلك استسلم للمواسير الحديدية والعصا «شوم»، ليسقط صريعا ويلفظ أنفاسه الأخيرة، ويكشف «الوطن» تفاصيل هذه الجريمة بعد أن أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

التوعد بالانتقام

المجني عليه «علي» كان على خلاف دائم بين أحد المتهمين، استمر الحال بينهما هكذا لفترة طويلة، يحظان بمشادة كلامية في كل وقت لزم رؤيتهما لبعض، وخلال المشاجرة الأخيرة نشبت مشادة كلامية بينهما، أسفرت عن توعد أحد المتهمين للانتقام من الشاب بأي طريقة، لم يبالي الأخير بما تفوه المتهم، وسار في طريقه وكأن شيئا لم يحدث.

وبملامح سيطر عليها الغضب والكره، عزم المتهم بأن ينتقم منه مهما كان الثمن، ذهب المتهم الأول واجتمع بأصدقائه من أجل تنفيذ خطة الانتقام، أعدوا الأدوات وذهبوا باتجاه منزل الشاب «علي».

مشاجرة داخل منزل الشاب أودت بحياته

طرقات قوية أفزعت أهل المنزل، ما دفع الأب للخوف على أبنائه وزوجته، وعندما فتح لهم الباب، انقض الـ5 أشخاص على الشاب دون مراعاة لصراخ والدته ولا لمحاولة والده إنقاذه، اثنين منهم كبلاه من الخلف واثنين تهاوا عليه بالضرب المبرح بالأدوات، والأخير طعنه بسلاح أبيض، أسفر عن مسقط الشاب جثة هامدة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قوص بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بنشوب مشاجرة داخل منزله مما أدت إلى مقتل نجله «علي»، على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتبين صحتها، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

الإعدام العقوبة المتوقعة للمتهمين

وتعليقا على ذلك قال المحامي محمد ثابت خلال حديثه مع «الوطن»، إن المتهمين أقدموا على تنفيذ جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، خاصة أنهم بيتوا النية وأعدوا الأسلحة اللازمة لتنفيذ جريمتهم، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات المنصوص عليه، فإن العقوبة المنتظرة لهذا المتهم هي الإعدام شنقا.