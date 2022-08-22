وزير الأوقاف: «اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين» قول خاطئ ومحرض للتفرقة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «سمعت في أحد المساجد إمام المسجد بيقول اللهم اشفي مرضانا واشفى مرضى المسلمين واللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين، وهذا قول خاطئ ويدعوا للتفرقة وعدم التسامح».

التسامح ومواجهة العنف

وأوضح خلال مؤتمر «التسامح ومواجهة العنف: المبدأ إلى التطبيق» الذي تنظمه الهيئة الإنجيلية بالعين السخنة، أنه تحدث مع الإمام وأخبره بأن يدعو للجميع حتى يحصل على ثواب الجميع، ولا يجب أن يدعو بمثل هذه الدعوات التي تفرق ولا تجمع ويجب مراعاة معنى الجمل التي تقال والتفكير في كل كلمة تكتب أو تقال، فرجل الدين يبني ولا يهدم ويجمع ولا يفرق.

خروج الخطبة لنسيج واحد

وتابع جمعة: «دعيت كل الأئمة لعمل دورات توعية لتخرج الخطبة لنسيج واحد، وبوعي وفهم وطني صحيح للدين».