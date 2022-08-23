تنسيق الجامعات 2022.. آخر فرصة لتسجيل وتعديل الرغبات بالموقع الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن أعمال تنسيق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022، تسير بصورة منتظمة خلال تسجيل الرغبات، وذلك بعد أن قرر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد التسجيل ليوم آخر، على أن ينتهي مساء اليوم الثلاثاء.

تنسيق الجامعات 2022.. اليوم آخر فرصة لتسجيل الرغبات في المرحلة الثانية

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، إن أعمال تنسيق الجامعات 2022، تسير دون معوقات، لافتة إلى أن اليوم الثلاثاء هو آخر موعد لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية، موضحة أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 246 درجة، والأدبية 238 درجة.

تنسيق الجامعات 2022.. 7مساء آخر فرصة لتعديل وتسجيل الرغبات

وأوضح السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن الوزارة حريصة على تسيير أعمال تنسيق الجامعات 2022، بشكل منضبط ومنتظم، دون حدوث أي مشكلات، مؤكدا أنه من المنتظر أن يغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا للجدول الزمني.

تنسيق الجامعات 2022.. تعقيم المعامل ضد كورونا

وأشار عطا، في بيان له، إلى انتظام الطلاب في إدخال رغباتهم خلال تنسيق الجامعات 2022 بمرحلته الثانية، وأن جميع معامل التنسيق داخل الجامعات معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين عليه، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس الحالي.