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 «التعليم العالي» تعلن تفاصيل اختبارات قدرات طلاب الشهادات المعادلة.. المواعيد والأماكن

كتب:

أحمد أبوضيف
10:06 ص | الثلاثاء 23 أغسطس 2022
طلاب يسجلون رغباتهم-صورة أرشيفية

طلاب يسجلون رغباتهم-صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أنَّه تمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2022، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

 إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا 

وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور تُقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك برقم الدخول والرقم السري، الذي تسلمه الطالب عند تسجيل بياناته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني، هذا وسيتم فتح الموقع للتسجيل وحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 25 أغسطس 2002.

الأماكن والمواعيد المُحددة

ويتمّ إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المُحددة على النحو التالي:-

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية:-

1. صورة من شهادة الثانوية المعادلة (العربية أو الأجنبية) الحاصل عليها الطالب.

2. مُستند تحقيق شخصية.

3. 4 صور شخصية.

 

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مصادر: فتح التقدم لطلاب الشهادات العربية والأجنبية للالتحاق بتنسيق 2021
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.