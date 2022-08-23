عاجل.. تعديل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى ألف جنيه

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً جديداً يحمل رقم 2928 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية ووزير شؤون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982.

واشتمل القرار، على تعديل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن ألف جنيه، على أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.

جاء ذلك بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، وموافقة مجلس الوزراء على القرار.