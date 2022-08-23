عاجل.. تعيين إميل حلمي إلياس أول نائب رئيس «مسيحي» لهيئة الإنتاج الحربي

أصدَر المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، قراراً بتعيين المهندس إميل حلمي إلياس رئيس شركة «أبو زعبل» للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي»، نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعضواً منتدباً لها.

يأتي ذلك بعدما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تصعيد المهندس محمد صلاح الدين، من منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ليتولى مسئولية وزارة الإنتاج الحربي في التعديل الوزاري الأخير.

ويعد المهندس إميل حلمي إلياس أول نائب رئيس للهيئة القومية للإنتاج الحربي وعضو منتدب لها مسيحي.

ونجح المهندس إميل حلمي إلياس، في تحقيق العديد من النجاحات خلال توليه مسئولية شركة «أبو زعبل» للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي»، من بينها توطين صناعة الصلب المدرع عالي الإجهاد، المستخدم في تصنيع المركبات المدرعة وعدد من الصناعات الاستراتيجية الهامة.

وقال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إنَّ تعيين نائب رئيس الهيئة الجديد يأتي في ضوء حرص وزير الإنتاج الحربي على أن يشغل ذوي الكفاءة المهنية مختلف المناصب، مضيفًا أنَّ القرار يمثل إضافة لخطوات مهمة تمّ اتخاذها في الفترة السابقة لإعلاء قيم تكافؤ الفرص والمواطنة الكاملة في مختلف قطاعات الدولة ومنها قطاع هام مثل الإنتاج الحربي وهي القيم التي تعد من أهم دعائم الجمهورية الجديدة.

وحصل المهندس إميل حلمي إلياس، على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من الكلية الفنية العسكرية وماجستير الهندسة الميكانيكية لمحركات الاحتراق الداخلي من الكلية الفنية العسكرية.

وعمل مساعداً لمدير المدرعات للشئون الفنية، كما شغل منصب مساعد مدير المدرعات للتسليح، وشغل منصب رئيس قطاع بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي» في الفترة من أول سبتمبر 2017 حتى 16 مارس 2020، كما شغــل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أبو زعبل» للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي» منذ 17 مارس 2020 وحتى تاريخ تعيينه نائباً لرئيس الهيئة، إذ أنَّ «حلمي» يعد النائب رقم 13 في تاريخ الهيئة القومية للإنتاج الحربي.