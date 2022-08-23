1.2 مليون جنيه إجمالي إيرادات الأفلام بدور العرض في يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن إجمالي إيرادات الأفلام في دور العرض حاليًا، والبالغ عددها 5 أعمال، حيث بلغت نحو 1.2 مليون جنيه، أمس الإثنين.

كيرة والجن يُحقق إيرادات بقيمة 321 ألف جنيه أمس

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم وهشام ماجد، حقق 453 ألف جنيه فقط، ليتصدر القائمة ويتفوق على فيلم «كيرة والجن» للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، الذي حقق نحو 321 ألف جنيه أمس.

وجاء فيلم «عمهم» لـ محمد عادل إمام، في المرتبة الثالثة، بإيرادات 227 ألف جنيه، فيما جاء «بحبك» لـ تامر حسني، في المركز الرابع، أمس الإثنين، بقيمة 146 ألف جنيه.

الدعوة عامة يحتل المركز الأخير في الإيرادات بـ 81 ألف جنيه

أما فيلم «الدعوة عامة» احتل المركز الخامس والأخير، حيث حقق إيرادات بلغت 81 ألف جنيه فقط، إلا أنه لازال مُشاركًا حتى نهاية موسم أفلام الصيف، كونه طُرح بالسينمات الأسبوع الماضي.

أفلام جديدة بالسينمات في الربع الأخير من العام الجاري

ومن المُقرر، أنّ تشهد السينمات، عددًا من الأفلام الجديدة، حتى نهاية العام الجاري، أبرزها «خطة مازنجر» الذي سيُطرح اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل، بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني.

ومن المُفترض، أنّ يُطرح فيلم «تحت تهديد السلاح»، لـ حسن الرداد، و«في قلبي»، لـ خالد سليم ونسرين طافش، و«أهل الكهف»، على مدار الربع الأخير من العام الجاري.