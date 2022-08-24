«سترة» ينقذ 36 أسرة في القناطر وقليوب.. «خرابات تحوَّلت لبيوت آدمية»

«سترة» أحد المشروعات التي شهدتها محافظة القليوبية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوفير حياة كريمة لـ 36 أسرة في عزب وقرى القناطر الخيرية وقليوب حوَّلت حياتهم من بيوت آيلة للسقوط وغير آدمية إلى بيوت مطورة وآدمية بعد أن كانت خرابات لا تليق بالحياة الآدمية لسكان هذه المناطق.

«الوطن» تستعرض كيف غيَّر مشروع سترة تطوير مساكن 36 أسرة بالقناطر الخيرية وقليوب ضمن برنامج مؤسسة مصر الخير في إطار توفير حياة كريمة لأسر هذه المناطق وتحويل حياتهم إلى عيشة آدمية.

تفاصيل برنامج سترة لتطوير منازل القليوبية

برنامج سترة يعد أحد مجالات عمل مؤسسة مصر الخير، حيث نجح المشروع بالتنسيق مع محافظة القليوبية في تطوير 36 منزلا بالقناطر الخيرية وقليوب، وسط فرحة الأهالي الذين تسلموا هذه المنازل بعد التطوير لينعموا بحياة كريمة في إطار مشاركة المؤسسات الوطنية التي توجه الدعم والمساندة لجميع الفئات المستحقة والأسر الأكثر احتياجا.

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية في تصريحات صحفية، إن المشروع تضمَّن عددا من المنازل التي أعيد تأهيلها بالكامل ورفع كفاءتها وتركيب بلاط وعمل الدهانات والسباكة والتسقيف وتركيب وصلات صرف صحي ووصلات مياه شرب وتسليمها للفئات المستحقة بقرى وعزب القناطر الخيرية وقليوب ضمن مشروع «سترة» المرحلة الخامسة بمحافظة القليوبية والذي شمل تطوير 31 منزلا بالقناطر الخيرية و5 منازل بمدينة قليوب بتكلفة وصلت 1.5 مليون جنيه.

وأكد محافظ القليوبية على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة وبخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجا، مشيدا بجهود مؤسسة مصر الخير ودورها الرائد في تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا.

فيما عبر أهالي القرى المستهدفة بالمشروع عن فرحتهم بتطوير منازلهم وتحويلها من عيشة لا تليق وغير آدمية إلى مساكن صحية تليق به وبأطفالهم وأسرهم وعائلاتهم بعد أن كانوا يعيشون في خرابات.

تكلفة تطوير المنزل الواحد 55 ألف جنيه

أوضح العميد طارق حسن مدير الاتصالات الحكومية بمؤسسة مصر الخير، في بيان له، أن تكلفة كل منزل من المنازل التي جرى تطويرها من رفع كفاءة كاملة بلغت 55 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه جرى رفع الكفاءة وتسقيف وتركيب بلاط وعمل دهانات وسباكة ووصلات صرف ووصلات مياه شرب في إطار الوصول للمجتمعات المستحقة في كل ربوع مصر منذ إطلاق مشروع سترة مع بداية عام 2016 والمستمر حتى عام 2026 بهدف تطوير بيئة السكن لـ10,000 أسرة مصرية خلال 10 سنوات من أجل تحسين مستوى معيشة المستحقين في العديد من محافظات الجمهورية.

وأضاف أن المشروع يقوم على توفير وحدات سكنية اقتصادية منخفضة التكاليف على مدار 10 سنوات بمعدل 1000 وحدة سكنية في العام الواحد بمساحات تتراوح بين 55-60 مترًا مسطحا موزعة على جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية عدا محافظات القاهرة و شمال وجنوب سيناء وأيضا تحسين الحياة المعيشية من خلال دعم ومعاونة الفئات المستهدفة في الحصول على الخدمات التنموية مثل إتاحة فرص تعليمية أو برامج التدريب الحرفي وإتاحة ورفع مستوى الخدمات الصحية.