احتفالية كبرى بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. 4 نوفمبر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن اللجنة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، تجهز لاحتفالية كبرى يوم 4 نوفمبر المقبل بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر، لافتا إلى دعوة أشخاص من أسرة «هوارد كارتر»، مكتشف المقبرة، وأيضا أفراد من أسرة «اللورد كارنارفون»، الذي مول عمليات البحث عن المقبرة.

الاحتفالية ستبدأ من منزل «هوارد كارتر»

وأضاف لـ«الوطن»، أن تلك الاحتفالية سيشارك بها كافة السياح المتواجدين في الأقصر خلال هذا اليوم، موضحًا أن الاحتفالية الموسيقية ستبدأ من منزل «هوارد كارتر»، الذي أقام به في الأقصر ويبعد عن مكان مقبرة توت عنخ آمون بنحو 4 كيلو مترات وحتى المقبرة التي ستشهد العديد من الفعاليات خلال هذا اليوم.

دعوة ضيوف مؤتمر المناخ لحضور الاحتفالية

وأشار إلى أن لجنة تسويق السياحة الثقافية ومن خلال وزارة السياحة والآثار ستحاول التواصل مع المسئولين عن مؤتمر المناخ خلال دورته الـ 27 الذي سيقام بشرم الشيخ خلال فترة اقامة احتفالية مرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وذلك لدعوة عدد من الشخصيات التي ستحضر المؤتمر لحضور تلك الاحتفالية على هامش حضورهم مؤتمر قمة المناخ.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن مقبرة توت عنخ آمون لها شهرة عالمية وكافة المهتمين بالسياحة والآثار يعرفونها جيدا لما ضمته تلك المقبرة من كنوز أثرية وهو ما يجعل الاحتفالية الخاصة بمرور 100 سنة على اكتشاف المقبرة ذات صبغة عالمية خاصة مع حضور شخصيات أثرية وسياحية دولية للاحتفالية.

يشار إلى أن لجنة تسويق السياحة الثقافية أعلنت أن الحركة السياحية التى إستقبلتها الأقصر خلال النصف الأول من العام الجارى تعتبر من أعلى المعدلات التي إستقبلتها المحافظة على مدار الـ10 سنوات الأخيرة .