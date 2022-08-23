«العربية»: جسر إغاثة سعودي للسودان يضم 100 طن مواد غذائية وإيوائية

أفاد موقع قناة العربية الإخبارية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بإرسال طائرة إغاثة سعودية إلى السودان ضمن جسر جوي، إذ أن الجسر الجوي يضم مواد غذائية وإيوائية تزن أكثر من 100 طن.

جسر جوي إغاثي

وكان خادم الحرمين كلف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي عاجل، يحتوي على مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول في السودان.

دعم الدول العربية الشقيقة

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن هذا التوجيه يعد امتداد للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتقديم الدعم والمساندة لكل الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والظروف التي تمر بها.