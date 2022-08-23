وزير الآثار: فتح أسواق سياحية جديدة.. وتنظيم قوافل للترويج لمصر داخليا وخارجيا

اجتمع، اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ لمناقشة الخطط والاستراتيجيات الترويجية التي تنفذها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المتنوعة؛ بما يساهم في جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة وتحقيق المستهدفات التي تساهم في التنمية الشاملة للاقتصاد القومي.

وأجرى الوزير جولة بالهيئة في إطار سلسلة الجولات التي يقوم بها بمقرات الوزارة والهيئات التابعة لها؛ للتعرف على العاملين وتوجيه التحية لهم.

عرض تقديمي للحملة الترويجية لمصر

وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة من خلال عرض تقديمي الحملة الترويجية لمصر، التي يتم إطلاقها خلال الربع الأخير من العام الجاري، وتنفذها شركة McCann الأمريكية التي تعد واحدة من كبرى وكالات الإعلان الدولية المتخصصة، ويتم إطلاق هذه الحملة في ضوء الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر التي أعدها تحالف كندي إنجليزي خلال عام 2021، وتهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة نابضة بالحياة.

كما تم الإشارة إلى الأنشطة الترويجية من فعاليات وأحداث مهمة تنظمها أو تشارك فيها الهيئة خلال الفترة المقبلة محليا ودوليا ومن بينها المشاركة في المعارض الدولية واستضافة المؤتمرات وتنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، و100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، والفعاليات التي يتم تنظيمها للترويج للمقصد السياحي المصري على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية فتح أسواق سياحية جديدة، والتوسع في إقامة شراكات دولية للترويج للمقصد السياحي المصري، وتنظيم قوافل سياحية للترويج لمصر داخليا وخارجيا.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى ما تقوم به الهيئة من تحديث وإطلاق لتطبيقات على الهاتف المحمول وبوابات إلكترونية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري؛ بما يتواكب مع المستجدات العالمية المتعلقة بصناعة السياحة، وذلك بما يتسق مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر.

أنشطة توعوية لتنشيط السياحة الداخلية

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به المكاتب الداخلية للهيئة الموجودة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية من أنشطة توعوية لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وغيرها، كما تم الإشارة إلى دور المكاتب الخارجية التابعة للهيئة في الترويج لمصر بالأسواق السياحية المختلفة.

وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولة بالهيئة التقى خلالها العاملين، وتعرف على مهام عملهم والدور المنوط بهم، كما استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتطوير آليات العمل داخل الهيئة.

ورافقه خلال الجولة عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، وأحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.