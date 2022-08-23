مستشار الرئيس للصحة: جار إنشاء مصنعين لمشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه يجري العمل على إنشاء مصنعين لتصنيع مشتقات البلازما في العاصمة الإدارية الجديدة؛ الأمر الذي يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير أيضًا، إذ تم العمل في وقت سابق على اختيار إحدى الشركات العالمية من أجل مساعدتنا في توطين هذا المشروع، موضحًا أن الدم عبارة عن شقين كرات الدم الحمراء والبلازما التي تشكل 45% من نسبة الدم، فهي أمر حيوي ومهم جدا.

مشروع تصنيع مشتقات البلازما أصبح واقعا

وأضاف «تاج الدين»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلازما بها أجسام مضادة وبعض المشتقات التي قد يحتاجها بعض مصابي الأمراض الخطيرة، موضحًا أن المشروع القومي لتصنيع مشتقات بلازما الدم يُعد مشروعا عملاقا كونه لا يحمل إلا الجودة والدقة المتناهية التي لا تقبل ولا 0.1% من عدم الجودة أو الدقة، مؤكدًا أن المشروع بدأ بدعم شديد للغاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة.

استيراد مشتقات البلازما بمليارات الجنيهات

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما أصبح واقعا، بعد أن كانت الدولة تستورد مشتقات البلازما بمليارات الجنيهات: «المشروع جرى دراسته بعناية شديدة للغاية وتم اختيار إحدى الشركات العالمية العملاقة لتساعد الدولة في توطين هذه الصناعة، وبالفعل بدأ الإنشاء في العاصمة الإدارية على أن يكونوا مصنعين؛ الأول لفصل البلازما والآخر لاستخراج مشتقات البلازما، التي تمثل الحياة للكثير من المرضى».