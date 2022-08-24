أهالي «السماكين» بسوهاج بعد تطوير مساكنهم: كنا في حلم وأصبح حقيقة (صور)

كانت منطقة عشوائية غير آدمية، منازلها متهالكة كأنها مهجورة وغير مسكونة، مبنية من الطوب اللبن معروشة بالبوص وجريد النخيل، تنتشر بداخلها «الزوحف والعقارب والثعابين» جعلوا من أسقف المنازل مخبئا، إضافة إلى بعد وانعزال المنطقة عن المدينة، وكان لا يستطع أحد المرور ليلا كان لخلوها من الإنارة، حيث لا تستطيع سيدة أو طفلة أن تمر نظرا لشدة الظلام، ما أصاب قاطني المنطقة و«العشش»

ووجهت الدولة، ممثلة في القيادة السياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقضاء على العشوائيات، والقيام ببناء وإقامة وحدات سكنية جديدة، يشعر المواطن فيها بآدميته.

وفي عام 2015، جاء خبر إعادة الحياة لتلك الأسر، حيث صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإقامة 9 عمارات بـعدد 207 وحدات سكنية، على مساحة 15133 مترا، بناحية مركز المنشاة في محافظة سوهاج وفي عام واحد تم الانتهاء من جميع إنشاء وتجهيز الوحدات السكنية، ليصبح الحلم حقيقة، ويحول الظلام إلى نور، ويصبح تلك المساكن العشوائية إلى عمارات محاطة بالأشجار والأزهار.

وعبر مواطنو السماكين، الذين يقيمون بناحية مركز المنشاة في سوهاج قائلين: إننا لم نشعر بطعم الحياة لسنوات متتالية، كنا نعيش دون ماء نظيف، ودون كهرباء آمنة، ولكن الآن نعيش في مسكن نظيف وآمن، لم نكن نشعر بالأمان على أنفسنا ولا على أولادنا، كانت الأمطار تخيفنا وتجعل من مساكننا بركة ماء وطين، والآن نحيا حياة عالية وفاخرة لدينا مساكن تقينا برد الشتاء وحرارة الصيف.

السماكين بعد التطوير

السماكين قبل التطوير

أهالي السماكين يشكرون الدولة

وقدم أهالي «السماكين» الشكر لرئيس الجمهورية، وإلى الحكومة المصرية، على ما تم من أجلهم قائلين: «إحنا كنا فاكرين إن محدش هيسأل علينا.. احنا كنا ميتين ورجعنا.. احنا ماكناش نعرف يعني إيه باب مقفول دلوقتي احنا عايشين أحلى عيشة.. فرحتنا لا توصف بمساكننا الجديدة».

السماكين قبل التطوير

السماكين قبل التطوير

السماكين قبل التطوير