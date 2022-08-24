تفاصيل إصابة 12 شخصا على الطريق الصحراوى الغربي بسوهاج.. بينهم طفلان

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة غرب سوهاج، وقوع حادث سيارة ميكروباص، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفيات المختلفة، وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق وتم رفع آثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة ميكروباص على طريق سوهاج الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة ووجود مصابين.

تفاصيل الحادث

وبالفحص تبين وقوع حادث سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة، ما أدى إلى إصابة محمد أحمد، 57 عاما، بغيبوبة، وفاطمة عبد الدايم محمد أحمد، 16 عاما، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وآلاء سيد مهني 54 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد رجب عبد العزيز حسن، 23 عاما، بكسر بالفخذ اليمنى واشتباه كسر بالضلوع، ومحمد وليد حسين 17 عاما، كسر مضاعف بالفخذ اليسرى يقيمون جميعهم بمحافظة القاهرة وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان بأسيوط ومصاب مجهول الاسم والهوية، مصاب بغيبوبة تامة و«عبد المنعم محمد مصطفى طه»، 54 عاما، يقيم بمركز كوم أمبو أسوان، باشتباه ما بعد الارتجاج تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كما نتج عن حادث انقلاب الميكروباص أيضا، ما أدى إلى إصابة «ياسين حازم محمد 15 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى، ومحمد صلاح على 21 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وملك حازم محمد 18 عاما، مصابة بجرح الساق اليمنى، ورودينا حازم محمد 12 عاما، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، وسمير عبد الدائم محمد 22 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج»، وتم نقلهم إلى مستشفيات محافظة سوهاج لتلقى العلاج.

9 سيارات إسعاف تنتقل لمكان الحادث

تم الدفع بعدد 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث من محافظتى سوهاج وأسيوط إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين لتلقى العلاج وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على الجهات المختصة لتتولى التحقيق.