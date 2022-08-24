«الزراعيين»: عواقب وخيمة للتغيرات المناخية.. 47% من أراضي أوروبا معرضة للجفاف

كشف السيد خليفة، نقيب الزراعيين، مدى تأثير موجه الحر التي يشهدها دول العالم خاصة القارة الأوروبية على الإنتاج الغذائي، إذ ذكر أن التغيرات المناخية وموجة الحر أثرت بالسلب على إنتاج الغذاء وتسببت في شح الموارد الغذائية في بعض الدول، إذ أن أكثر من 47% من الأراضي الزراعية في الدول الأوروبية معرضة للجفاف، وفق تقرير صادر عن مركز الأبحاث التابع للمفوضية الأوروبية، الأمر الذي بطبيعته سيؤثر بالسلب على الإنتاج الحيواني.

التعاون والتكامل بين الشعوب لمواجهة التحديات

وأضاف «خليفة»، في تصريحات تليفزيونية، أن التغيرات المناخية لها عواقب وخيمة، مشددًا على ضرورة تعاون العالم والتزام الدول الصناعية الكبرى، وتعويض الدول المتضررة من انبعاثات هذه الدول الصناعية التي لم تستجب لنداءات الحد من استخدام الطاقة غير النظيفة، فيما نجد أن توجه الدولة المصرية والرئيس السيسي هو التعاون والتكامل بين الشعوب لمواجهة التحديات.

مصر قد تكون الوحيدة الملتزمة بأهداف التنمية

وأوضح نقيب الزراعيين، أن مصر قد تكون الدولة الوحيدة الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة، ومشروع تطوير الري هدفه الحفاظ على الموارد المائية، فمصر تنفذ كل تعهداتها الدولية الخاصة بالحفاظ على المياه لصالح شعبها، وبدأنا نجنى ثمار برنامج استنباط الأصناف عالية الجودة، مشيرًا إلى الدولة المصرية قامت بضخ مليارات الجنيهات في القطاع الزراعي، وسيتم إضافة مليون فدان جديد من القمح في مشروعي الدلتا الجديدة وتوشكى الجديدة، مما سيساهم في الحد من استيراد القمح.