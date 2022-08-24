«تاس»: اغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا الأوكرانية

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، باغتيال رئيس الإدارة الروسية لمنطقة ميخائيلوفكا بشرق أوكرانيا، وفقا لما نقلته قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

استنزاف روسيا

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أعلن خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أنّ هدف الولايات المتحدة في أوكرانيا، استنزاف روسيا من الناحية الاستراتيجية والعسكرية، لافتا إلى أنّ تباطؤ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أمر متعمد لتجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السابع، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن بلاده بشن عملية عسكرية لحماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.