حظك اليوم برج الثور الخميس 25-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتسم مولود برج الثور بقدراته على مواجهة التحديات في حياته المهنية والعاطفية وقدرته على تحمل المسئولية، فهو لا يتراجع عن قراراته، وشديد العناد في حياته الخاصة والعاطفية، وشديد الوفاء والحب لشريك حياته ومن يحب والمقربين منه، ومن عيوب مولود برج الثور حبه الشديد للامتلاك على الصعيد الأسري والاجتماعي، ولجميع المقربين منه، خاصة شريك حياته.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، حظك اليوم برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لخبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن القمر في وضع معاكس، وينصحك الفلك اليوم أن تترك مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل، كما يؤكد لك أنك قد تصيب بعض أهدافك، ووجود القمر فى برجك يجعلك سريع الانفعال، لذا عليك الحذر ودراسة خطواتك وتحليل أمورك بتروي قبل اتخاذ أي قرارات، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

كشفت حركة الفلك اليوم الخميس، عن التوقعات وحظك اليوم لمولود برج الثور، أنه رغم الضغوط تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكّر بموضوعية وتأنّ في قراراتك، ويجب ألا تبالغ في طلبك للمثالية وعدم التسرع، نظرًا لوجود الشمس في وضع معاكس، وحاول ألا تحتكر الحوار وحدك وأعط فرصة للآخرين.