صداع «رابعة ابتدائي» انتهى.. تطوير المنهج ليناسب الساعات المقررة للدراسة

أكد هاني أباظة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن وزير التربية والتعليم السابق طارق شوقي، أشرف على وضع منهج الصف الرابع الابتدائي بشكل علمي، لأن اختيار المناهج يخضع لدراسة المتخصصين، لافتًا إلى أن الوزير الجديد رضا حجازي، كان شريكًا في وضع المنهج ولا يوجد ما يستدعي تغييره، ولكن هناك مادة علمية زائدة يمكن ترحيلها للصف الخامس الابتدائي، لذلك اتخذ وزير التربية والتعليم قرارًا بإعادة توزيع المنهج طبقا للساعات الدراسية المتاحة.

العودة لليوم الدراسي الكامل

وأشار «أباظة»، إلى أن اليوم الدراسي ليس يومًا كاملًا والأداء بالمدارس سيئ مع غياب التلاميذ، والواقع يختلف بشكل كبير ولا يساعد على إنجاز المناهج ومنها منهج الصف الرابع الابتدائي ولابد من الالتزام باليوم الدراسي الكامل طبقًا للساعات المتاحة وتدريب المعلمين وتأهيلهم على المناهج الجديدة.

وطالب النائب بسد العجز في المعلمين لأن المنظومة التعليمية واحدة ولابد من تدريس المنهج بشكل كامل، بالإضافة إلى أن تأخير تسليم الكتب الدراسية يمثل مشكلة حقيقية.

«الكومي»: منهج ينافس الدول المتقدمة

وأكد النائب محمد الكومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي، مناهج جيدة ومتطورة وتنافس المناهج في الدول المتقدمة، إلا أن توقيت إقرارها لم يراع حجم المنهج الجديد مقارنة بساعات الدراسة المقررة خلال عالم الدراسي.

وقال الكومي في تصريح لـ«الوطن»، إنّ هناك آمال كبيرة معلقة على وزير التربية والتعليم رضا حجازي، من قبل المواطنين والمعلمين والبرلمان، خاصًة أنه ابن الوزارة ويعلم مشاكلها جيدًا، فضلًا عن تعليق المواطنين وأعضاء البرلمان آمال كبيرة على أدائه خلال الفترة المقبلة.

ولفت «الكومي»، إلى أن القرارات الأخيرة لوزير التربية والتعليم تعد استجابة لتوصيات لجنة التعليم في البرلمان بعد مناقشة الأخيرة أكثر من «40 طلب إحاطة»، وبيانات عاجلة لتغير منهج الصف الرابع، وطالبت بحل المشكلة من حيث الكم والكيف حتى يناسب المنهج الجديد الجدول الزمني للعام الدراسي وتدريب المعلمين، وضحا أن اللجنة بمجرد عودة المجلس للانعقاد ستناقش كافة المشاكل والحلول التي طرحها الوزير وسيتم استدعائه للّجنة أيضا لشرح خطته والقرارات التي اتخذها.

خطوة جيدة تتوافق مع توصيات لجنة التعليم

النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، بالمنيا، وصف إعلان وزارة التربية والتعليم بإجراء تعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، بالخطوة الجيدة التي تتوافق مع توصيات لجنة التعليم بل وتأتي استجابة للمواطنين وأعضاء مجلس النواب، مؤكدًا أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة خلال دور الانعقاد الماضي بمراجعة من مناهج الصف الرابع على ألا يخل ذلك بتحقيق نواتج التعلم.